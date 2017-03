L'Airspace, la déco mondialisée garantie 100% anti-dépaysement

Murs immaculés, aménagement des plus épurés, bois brut, marbre blanc, cactus, ampoules à filament ou encore chaises chinées... Les bistrots, hôtels et restaurants du monde entier semblent aujourd'hui opter pour une déco similaire. Le Café du Sablon, à Bruxelles, ressemble au Silo, à Berlin, qui est lui-même le frère du Streamer Coffee Company, à Tokyo, et du Sweatshop, à Brooklyn, voire de La Brume dans mes lunettes, à Montréal. Et on y exerce d'ailleurs le même " latte art " dans des tasses identiques. Ce phénomène, le site d'info américain The Verge l'a baptisé " Airspace ", à savoir un ensemble de lieux qui affichent un même look, peu importe leur situation géographique.

