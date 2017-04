Le blanc, c'est chic

Tout ça, c'est la faute de Jony Ive. Jony qui ? Jonathan Ive de son vrai nom, c'est le monsieur design d'Apple. C'est à lui qu'on doit le premier iMac - l'iMac G3 - en 1998, moulé dans sa carapace transparente indigo ou vert citron. Un bonbon acidulé qui fait triper la fin du siècle dernier. C'est également ce concepteur qui a imaginé une version baptisée Snow, couleur neige évidemment, de l'iMac, puis la fameuse patte épurée et claire qui fera le succès d'Apple : le blanc, rien que le blanc. Celui de l'iBook Ice, celui de l'iPod dans ses lignes simplissimes en 2001, celui de l'iPhone plus tard. Quand, en 1997, Steve Jobs revient à la tête d'Apple - entreprise qu'il a créée en 1976 mais qu'il avait quittée en 1985 -, il fait le pari de donner une place majeure au design, et ce sera là toute la réussite de son business. Chez Apple, immaculé rime désormais avec technologique, branché, inspiré, audacieux. C'est la teinte du futur... qu'un André Courrèges brandissait déjà dans son vestiaire visionnaire des années 60.

