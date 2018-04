Loft élégant à Anvers, dans des silos à grains

A plusieurs centaines de mètres de là, on distingue déjà les monumentaux silos en béton qui se dressent sur les berges du canal Albert, à Wijnegem. Autrefois propriété de la plus grande malterie d'Europe, l'ensemble industriel fait aujourd'hui l'objet d'une réaffectation très ambitieuse. C'est le marchand d'art et décorateur Axel Vervoordt qui a fait l'acquisition de ce site en 1998 avant de laisser la crème de l'art de bâtir en prendre possession : Coussée & Goris - à l'origine de la bibliothèque De Krook à Gand -, Bogdan & Van Broeck, ainsi que Stéphane Beel s'y sont succédé. Ce dernier a transformé les anciennes réserves à grains circulaires en lofts. Et c'est Arjaan De Feyter - dont les bureaux sont aussi implantés dans ce complexe - qui a mis en scène l'un des premiers appartements.

