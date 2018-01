Mobilier, linge de maison, antiquités: Le Ritz vend 10.000 pièces aux enchères

Le palace de la Place Vendôme, qui a rouvert en juin 2016 après quatre ans de travaux, a accumulé en 120 ans, au fil de ses transformations successives, des quantités impressionnantes d'objets, actuellement entreposés dans 124 conteneurs.

Pendant cinq jours (du 17 au 21 avril), 3.500 lots vont être dispersés, dûment estampillés "Ritz Paris" et dont la fourchette d'estimations va de 100 à 5.000 euros.

Le commissaire priseur, Me François Tajan, qui a déjà organisé les ventes du mobilier de l'Hôtel de Crillon et du Plaza Athénée notamment, "s'attend à un succès comparable": "C'est un endroit tellement mythique. La marque est forte". "Il y aura 600 ou 700 objets exposés, dont la première baignoire qui est un peu l'étendard du luxe et du confort qu'a apporté le Ritz en son temps, et aussi de très beaux lits en cuivre. Il y a une très grande diversité d'objets", ajoute le commissaire priseur.

Inauguré en juin 1898, le Ritz était, selon son créateur César Ritz, un hôtel "offrant tous les raffinements qu'un prince pourrait souhaiter dans sa propre demeure". Marcel Proust, Ernest Hemingway ou encore Coco Chanel y avaient élu résidence.