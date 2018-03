Petit manifeste d'éclectisme chez le décorateur Christophe Remy

Christophe Remy est l'exemple typique du Millennial multi-casquettes à l'imagination débordante. Le décorateur est en effet également designer graphique et stratège créatif pour des marques. Il y a quatre ans, son premier projet de boutique, pour le flagship store de Delbôve, un ancien label bruxellois de cosmétiques qui bénéficie aujourd'hui d'un second souffle, lui a valu un Commerce Design Award. Outre l'aménagement du magasin, le trentenaire s'est également chargé de l'image de la maison et du projet de packaging. Récemment, l'homme a remis le couvert, cette fois avec Mer du Nord - la griffe de mode belge revenant progressivement sur le devant de la scène - pour qui il a dessiné un nouveau logo et conçu les points de vente.

...