Un intérieur d'architecte/designer qui marie style Belle Epoque et design scandinave

La décoration, l'aménagement et la convi- vialité lui tiennent tellement à coeur qu'on en oublierait presque qu'Anouk Taeymans est ingénieure-architecte de formation. Si la profession est généralement plus attentive à l'aspect fonctionnel d'un bâtiment, la jeune femme est bien une exception et semble complètement sous le charme de l'ancienne maison dont elle occupe le rez-de-chaussée.

...