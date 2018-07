Visite d'un loft aux accents vintage et industriels

Dans le passé, usines et entrepôts étaient fréquemment orientés au nord pour profiter d'une lumière constante, jamais trop violente et idéale pour travailler... Et cette fabrique, située à un jet de pierre du béguinage de Gand et où l'on produisait, à une époque, des parapluies à la chaîne, ne déroge pas à cette règle. Mais si cet éclairage neutre convient très bien à un lieu de manufacture, il est néanmoins très froid pour une habitation, d'autant que dans ce bâtiment, seul le dernier étage, juste en-dessous du toit, capte de temps à autre un rayon de soleil. Plus bas, l'espace de vie en est complètement privé. Un grand mur blanc judicieusement placé devant l'immeuble permet toutefois de refléter une agréable lumière vers l'intérieur. " C'est ce qui offre à ce loft une ambiance chaleureuse, se réjouit son occupante Tosca Deslee, qui importe les tissus indiens pour le marché français, belge et néerlandais. Je descends d'une famille active dans le textile et j'ai toujours été fascinée par ce secteur, poursu...