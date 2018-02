Visite de l'antre théâtral du couturier flamand Tim Van Steenbergen

Tim Van Steenbergen est bien plus qu'un créateur de mode : il travaille aussi depuis de nombreuses années pour le monde du spectacle, pour lequel il conçoit notamment des décors et des costumes d'opéra, de théâtre et de danse. Et ce talent de scénographe transparaît clairement lorsque l'on pénètre dans le très fastueux hall d'entrée néoclassique de son habitation. Un demi-étage plus haut, le vestibule en impose tout autant avec son escalier majestueux et son piano à queue. Le jour y pénètre largement par un puits de lumière. Ainsi aménagée avec ce souci de mettre les meubles et les objets en scène, cette maison de maître prestigieuse et datant de la fin du XIXe siècle, comme il est courant d'en voir à Anvers, témoigne du décorum élégant qu'affectionnait, à l'époque, la haute société.

