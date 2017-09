Bruxelles is design: les 10 rendez-vous de la rentrée

1. Belgitude et The New Belgians

Septembre est le mois de la traditionnelle séance de rattrapage de tous les amateurs de design noir-jaune-rouge qui ont manqué les prouesses de nos compatriotes lors du Salone del Mobile, en avril à Milan. C'est ainsi que MAD Brussels reçoit les deux expos de la plate-forme Belgium is design dans ses installations flambant neuves : d'abord Belgitude, soit dix entreprises s'associant à dix designers - et pas n'importe lesquels : Nathalie Dewez, Jean-François D'Or, Xavier Lust ou encore Julien Renault - pour autant de projets exclusifs. En parallèle, la jeunesse est mise à l'honneur avec The New Belgians, qui reproduit le stand tenu par nos talents émergents au SaloneSatellite, tremplin international de la grand-messe milanaise. Une occasion de voir de plus près l'étonnante lampe O-line de Laurent Verly, primée lors du prestigieux événement.

...