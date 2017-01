"Ceci n'est pas une copie", entre innovation et imitation

Tout d'abord, parce que l'on ignore encore à qui attribuer avec certitude la paternité du célèbre aphorisme - outre le peintre espagnol, on évoque régulièrement Faulkner, T.S. Eliot ou Stravinsky - mais aussi parce qu'il met le doigt sur une question insoluble, celle de la frontière, poreuse, mobile et floue, qui sépare contrefaçon et création.

A grand renfort d'exemples enrichissant le débat sous tous ses aspects, quitte à parfois entrer en contradiction, le Centre d'Innovation et de Design s'est lancé dans un passionnant exercice de "cartographie" de la copie dans le design, secteur particulièrement concerné par une problématique plus globalisée que jamais.

On ne s'étonnera d'ailleurs pas qu'un large pan de la réflexion soit accordé aux différences culturelles - avec un oeil attentif sur l'industrie chinoise, royaume des copycats - et aux avancées technologiques, hacking, remix et impression 3D. Et plutôt que de chercher une ligne de démarcation, qui permettrait de désigner victimes et coupables, le CID sous-titre son expo "Entre innovation et imitation" et tente ainsi de distinguer l'inspiration, l'hommage et l'émulation du vulgaire plagiat, rappelant au passage que certains objets passés à la postérité s'avèrent très largement influencés par des réalisations antérieures tombées dans l'oubli.

Plongée au coeur de l'impitoyable concurrence que se livrent l'ersatz et l'authentique, Ceci n'est pas une copie constitue un remarquable travail didactique, alimenté par nombre d'objets signés des plus grands noms du design d'hier ou d'aujourd'hui, qui boucle le tour de la question tout en interrogeant notre rapport à la créativité et à la consommation.