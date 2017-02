Des bureaux design pour travailler "autrement"

Do-It-Yourself

Testé au showroom Vitra de Diegem, ce bureau s'ajuste en hauteur en un tournemain. On peut y travailler debout, s'asseoir dessus ou s'y installer tout simplement comme à une table classique. "Nous mettons l'accent moins sur le fait de rester debout que sur l'importance de varier les postures, explique Dieter Van Den Storm, responsable de la communication de Vitra.

Le Hack a été conçu pour un public cible relativement jeune, qui bosse d'une manière beaucoup plus dynamique que les générations précédentes. Son esthétique très "brute" s'inscrit dans le même esprit, puisqu'elle permet aux utilisateurs de décorer eux-mêmes leur poste de travail et donc de le personnaliser."

L.K.

Collab' au sommet

"Au départ, il n'était question que d'une série d'accessoires. Puis le projet a évolué." Chargé de mener la collection capsule inédite entre l'éditeur italien Driade et les fameux carnets Moleskine, le designer français Philippe Nigro a imaginé le Portable Atelier, un meuble "propice à la réflexion", qui réhabilite le clapet cher aux écoliers et s'inscrit dans une époque vouée à la flexibilité, avec ses "éléments mobiles, qui interagissent les uns avec les autres, mais peuvent être utilisés de façon tout à fait indépendante".

M.N.

Tout en un

Table conviviale et multifonctionnelle par excellence, dotée d'équipements électroniques bien cachés, le BuzziPicnic d'Alain Gilles peut accueillir réunions, lunchs, séances de travail ou apéros, voire tout en même temps ou presque. Son split level autorise une infinité de combinaisons qui ne manquent pas d'évoluer tout au long de la journée.

M.N

Sur les bancs de l'unif

La plus célèbre fratrie du design français a été invitée par Hay à participer à la rénovation de l'université de Copenhague. En basant leur travail sur le modèle "tréteaux" de l'architecte Bernt Petersen, les frères Bouroullec ont décliné une série de chaises, tabourets et tables, dont un ingénieux plateau en contreplaqué moulé, sur lequel étudient désormais les Danois.

M.N.

Old school mais pas trop

Selon la conception de Jasper Morrison, "un bureau doit être un endroit plus qu'un objet", c'est donc assez logiquement que son modèle Ink pour Molteni & C a vu le jour sous la forme d'une station de travail sobre et ultrafonctionnelle : un secrétaire à abattant de noyer américain, dont le look plutôt rétro dissimule un éclairage LED et des connectiques dans les tiroirs.

M.N.

Le contre-pied

"Ce n'est pas une histoire de meuble." Avec la Boring Collection, le studio Space Encounters opte pour le gris neutre et la sobriété clinique. Très abordable, leur ligne Ennuyeuse n'a pas la prétention d'être esthétique, seulement l'envie de "faire du monde un endroit meilleur" en s'effaçant derrière la puissance créative de son occupant, assis non pas à un bureau mais à "un endroit où tout est possible. Mais seulement de 9 à 17 heures".

M.N.