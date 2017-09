Design: Paola Nova (re)collabore avec Serax

L'alchimie de Paola

Diplômée en architecture de l'Ecole polytechnique de Turin en 1973, Paola Navone fit ses armes durant les années 1970 et 1980 auprès du collectif Alchemia, aux côtés de pointures telles qu'Alessandro Mendini et Ettore Sottsass. Au cours de ses quatre décennies d'activité, l'Italienne a été éditée par les plus grands (Knoll, Cappellini, Driade, Alessi) et a exploré le monde de l'aménagement intérieur, d'Ikea à Armani Casa, récoltant au passage nombre de prix et distinctions. Architecte, designer, professeur et conservatrice, cette infatigable globe-trotteuse est aujourd'hui la directrice artistique de l'éditeur de mobilier Gervasoni, et continue de multiplier les collaborations.

...