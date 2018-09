Design September: nos 5 coups de coeur sur le parcours "J'achète belge"

Pendant ce mois du design, des commerçants bruxellois ont accepté de prêter leur vitrine pour exposer des talents belges. Le but ? Promouvoir l'initiative " J'achète belge " lancée par Flanders DC et le MAD Bruxelles depuis un an. "Parce que c'est bien de parler de design belge mais c'est beaucoup plus intéressant de le montrer aux gens, montrer qu'il peut être abordable, même s'il ne l'est pas toujours", nous explique Bie Luyssaert, de Flanders DC.

" Nous avons cherché à trouver un lien entre les oeuvres sélectionnées et la boutique, pour que les atmosphères se rejoignent, et puis nous voulions faire quelque chose avec le quartier Dansaert, où l'art est au centre", continue Bie Luyssaert. Et en effet, sur place, force est de constater que le circuit a été soigneusement pensé : flâneurs invétérés et esthètes pourront y trouver leur compte.

Voici notre sélection :

Diito

Les armoires Coil, imaginées par le jeune Louvaniste Bram Kerkhofs, s'installent dans le showroom d'aménagement d'intérieur. Les quatre faces du mobilier consistent en un rideau vertical, semi-transparent, fait d'élastiques. Il n'y a donc pas de portes ou de tiroirs mais des cordes à écarter, qui reviennent ensuite immédiatement à leur place. Astucieux.

19, rue des Chartreux, 1000, Bruxelles.

http://www.bram-kerkhofs.be/item/coil/

Camille Belgian Creation

L'atelier boutique de Camille expose les oeuvres du duo de Meisterwerke. Les artistes flamands mélangent histoire et modernité sur des panneaux- tapisseries. Ceux-ci sont confectionnés avec des métiers à tisser du Moyen Âge, puis les artistes brodent à la main, par-dessus, des tatouages sur les personnages. Ils confectionnent également des sacs et coussins ornés de tigres, d'oiseaux et de fleurs. Le plus : Camille, qui se fait une joie d'expliquer le travail des artistes.

11, rue Léon Lepage, 1000, Bruxelles.

http://www.meisterwerke.be/

Vêtue

Non loin de là, un mannequin au style inimitable est installée, nonchalamment, sur un banc en chêne, signé Alexandre Lowie. Bienvenue dans le magasin vintage de Marie Meers, qui vend des vêtements et accessoires de créateurs. Les détails du meuble d'Alexandre sont pensés pour donner un effet de flottement.

5, rue Léon Lepage, 1000, Bruxelles.

https://www.alexandrelowie.be/nl

Hoet Optiek

On ne s'attend pas à trouver un opticien sur la liste, et pourtant, les lunettes de Hoet méritent leur place. Un coup d'oeil à la paire en titane, réalisée à l'imprimante 3D, montre que la lunetterie peut viser de nouvelles lettres de noblesse. Le bracelet de l'architecte d'intérieur Leo Aerts est également présenté ici. Les courbes douces et torsadées de ce bijou en argent, simple en apparence, captive le regard.

97, rue Antoine Dansaert, 1000, Bruxelles.

http://www.hoet-optiek.be/fr/

https://www.alinea.be/

Stijl Women

Les rideaux de l'Anversoise Nathalie Van der Massen s'intègre parfaitement dans cette boutique de luxe emblématique. Les motifs calqués sur des paysages peints jouent avec la transparence et la densité du tissu.

74, rue Antoine Dansaert,1000, Bruxelles.

https://nathalievandermassen.com/

Mathilde Daelman