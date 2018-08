Design September s'invite au Kanal

A l'approche du lancement des festivités, focus sur l'un des principaux events du festival bruxellois, une exposition inédite qui vient s'ajouter aux rendez-vous déjà attendus, comme les traditionnelles conférences à Flagey (avec Ross Lovegrove en vedette le 5/09) ou le désormais célèbre Design Market, pour rappel l'un des plus grands d'Europe, qui fête son quart de siècle cette année. Car, comme l'on pouvait s'y attendre, le musée Kanal - Centre Pompidou s'est trouvé une place de choix dans le programme, et deviendra certainement l'un des lieux emblématiques de Design September, au même titre que le MaD ou Bozar. Et à l'occasion de cette grande première, l'ancien garage Citroën accueillera une vaste expo collective réunissant plus de trente designers belges, autour d'un thème qui sied particulièrement à l'endroit : " Between Art and Design, the Belgian scene ", soit une sélection de pièces uniques ou produites en séries limitées, qui témoigne du dynamisme de la création nationale en la matière (voir diaporama). Ou, comme le disent les organisateurs, " un aperçu de pièces emblématiques, uniques et parfois ludiques, proposant un ensemble qui témoigne de la richesse et surtout de la diversité du design belge actuel. " Au casting, on retrouve donc la crème de notre design de galerie ou art design, avec de grands noms tels qu'Alain Berteau, Charles Kaisin, Danny Venlet, Jean-François d'Or, Vincent Van Duysen ou encore Xavier Lust, entre autres talents confirmés (Damien Gernay, Muller Van Severen) ou émergents (Sepp Verboom, Collectif BRUT). Au vu des forces en présence, il y a fort à parier qu'il s'agira de l'un des highlights de cette programmation 2018.

Notons en outre que les noms des lauréats des Henry Van De Velde Awards et des European Design Awards seront dévoilés lors de la conférence de presse inaugurale du 4 septembre ; nous ne manquerons pas d'y revenir dès les gagnants connus.

D'ici-là, informations, programme complet et carte des réjouissances à venir vous attendent sur www.designseptember.be.