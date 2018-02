L'ADAM au pays des Soviets

Si cette expo exceptionnelle est visible de ce côté-ci de la planète pour la deuxième fois, c'est grâce aux bonnes relations entretenues par l'ADAM et le Musée du Design de Moscou, qui lui fournit pas moins de 600 objets du quotidien et productions graphiques, couvrant ainsi trois décennies, de l'Après-Guerre aux années 80.

Pour le mettre dans l'ambiance dès ses premiers pas sur le parcours, le public est d'abord accueilli par un couloir d'affiches, qui rappellent l'excellence du graphisme soviétique de l'époque, notamment via un triptyque un brin psychédélique commémorant les exploits de Youri Gagarine. Forcément, l'exposition aborde des thèmes chers aux Soviétiques, comme la conquête spatiale, mais traite également de phénomènes sociétaux tels que la modernisation des arts ménagers ou l'émergence de la société de loisirs. Les objets sont articulés en îlots présentant mobilier, électroménager et décoration, platines, postes de radio et instruments de musique, ou encore machines, équipements industriels et moyens de transports - dont une somptueuse berline GAZ Volga, qui trône dans le hall du musée - ainsi qu'une série de vidéos d'entretiens avec des designers majeurs, qui permet de remettre en perspective cette période de trente ans.

Elle débute avec " l'âge d'or ", entre la fin des années 50 et le début des sixties, où l'on tient enfin compte des qualités esthétiques d'un produit, et se prolonge par le Dégel sous Khrouchtchev, qui verra l'URSS s'ouvrir progressivement à l'Occident, et prendre part à de grandes manifestations internationales, au premier rang desquelles une certaine Exposition universelle de 1958 - plébiscité par la presse belge, le pavillon soviétique verra défiler plus de 30 millions de visiteurs. Le circuit se clôture par un autre événement planétaire, les Jeux Olympiques de Moscou en 1980, qui permet un détour du côté des équipements sportifs. Véritable plongée dans un passé proche mais mal connu, ou seulement épié par-delà le Rideau de Fer, cette expo " Soviet Design. Red Wealth " offre un aperçu inédit de la vie des populations d'URSS et rend un vibrant hommage aux nombreux créateurs de ces incroyables objets, qu'ils aient été anonymes, célébrés ou " effacés de la mémoire collective " par le régime.