Le meilleur de la foire du meuble de Cologne

Un déluge de grêle s'abat sur le Kölnmesse, imposant parc des expos où se déroule l'IMM (internationale möbelmesse). A peine visibles à travers les trombes d'eau depuis la rive gauche du Rhin, les tours de la cathédrale Saint-Pierre ont l'air plus noires que jamais. Dantesque, la météo ne parvient toutefois pas à décourager la colonne serrée de visiteurs qui se presse en direction de l'entrée Sud, se faisant au passage copieusement fouetter par les intempéries sur une interminable passerelle offerte aux vents. Car le jeu en vaut la chandelle : en l'espace de quelques années, l'IMM de Cologne est devenu l'incontestable " place to be " du mois de janvier, attirant toujours plus de visiteurs et d'exposants, voyant son prestige à chaque édition rehaussé. Rien n'est plus éloquent que la liste des participants : tous les éditeurs qui comptent ont répondu présent, alors qu'à Paris, Maison & Objet peine désormais à attirer les grandes marques, qui préfèrent souvent organiser leur event en marge des réjouissances officielles, dans leur boutique de Saint-Germain-des-Prés. Ici, pas de programme off, peu d'installations tape-à-l'oeil, mais pas non plus de risque de retrouver un éditeur de mobilier coincé entre un stand de jouets et un fabricant de bougies parfumées. D'une efficacité toute germanique, l'IMM Cologne va à l'essentiel et regroupe tout le secteur en trois halls, 2, 3 et 11, prenant des airs de répétition générale avant l'apothéose du Salon international du meuble de Milan, point d'orgue indétrônable depuis que le design existe ou presque.

