Les 5 belges présents au Salone Satellite du Salon du Design à Milan

Le Salon du Design de Milan ouvre ses portes le 17 avril. Parallèlement à ce salon, le plus grand au monde consacré au meuble, le Salone Satellite est un must et l'occasion d'y découvrir de nouveaux noms qui lancent leur propre label ou d'être repéré(e) par de grandes marques internationales. Cinq designers wallons, flamands et bruxellois y présentent leurs oeuvres cette année. Voici en images le fruit de leur travail.