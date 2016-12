Les designers Muller Van Severen reçoivent le prix Champagne Belgique

Ce prix est attribué dans plusieurs pays et pour la quatrième fois en Belgique par le Comité Champagne et le Bureau du champagne Benelux à une personnalité du domaine créatif, artistique ou culturel pour récompenser sa créativité et son talent.

4 questions à Muller Van Severen, couple d'artistes et designers de l'année

Cette année, le Comité a choisi de récompenser pour la première fois un duo d'artistes. Les représentants du vin de champagne "souhaitaient mettre en lumière deux artistes qui se distinguent par leur talent, leur créativité et leur recherche continue d'excellence, mais aussi par leur pétillante personnalité". "Dans l'oeuvre de la photographe et designer Fien Muller, ce ne sont pas tant les qualités individuelles des objets qui sont importantes, c'est ce qu'il advient de la fusion des différents éléments vers un seul ensemble. Et tout comme Hannes Vanseveren aime chercher, dans son travail, la connexion entre la réalité et l'imagination, les chefs de cave et oenologues champenois aiment hisser les différentes composantes de leurs vins vers une expérience gustative d'une dimension supérieure", a ajouté le Comité Champagne.

Les précédents lauréats en Belgique étaient Carine Gilson, créatrice de mode bruxelloise, Alain Platel, chorégraphe et metteur en scène, et Mélanie de Biasio, pianiste et chanteuse de jazz.