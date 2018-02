Nos adresses pour une journée "shopping design" à Gand

La Sint-Pietersnieuwstraat épouse une pente raide qui met à rude épreuve les mollets des cyclistes, mais une magnifique récompense les attend au sommet : la superbe façade Art nouveau du centre culturel Vooruit. En face, trône la boutique de design Piet Moodshop. Sa devanture néoclassique vaut le coup d'oeil, tout comme le lettrage de l'ancienne épicerie " Huis Lambrecht ", que l'on distingue encore au-dessus des fenêtres. A l'entrée, le timbre joyeux de la sonnette accueille les clients depuis toujours. Christophe Verbeke, le propriétaire, a conservé le carrelage antique au sol et les rayons en bois foncé qui font le charme de l'endroit. Sur les étagères sont exposés des articles de papeterie, des objets de décoration, des lampes et des gadgets. Mais aussi des stylos dorés et des calendriers parés de dessins de bâtiments de la ville. Le lieu fait un carton, si bien qu'un deuxième établissement a vu le jour il y a quelques mois. " Pour certaines pièces, je n'arrivais plus à satisfaire la demande ", se justifie le gérant.

