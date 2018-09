Plus de 100 événements liés au design en septembre à Bruxelles

Des expositions de designers renommés seront organisées en des lieux emblématiques de Bruxelles comme le KANAL-Centre Pompidou qui accueillera l'exposition collective "Between Art & Design, the Belgian Scene", composée par 34 designers. La collection de l'artiste-bijoutier Solange Thierry-de-Saint Rapt sera ainsi présentée au Bozar. Le travail du designer polonais Marcin Rusak sera pour sa part exposé à la Maison Horta et celui du designer Patrick Norguet à la boutique Ligne dans la galerie du Roi. L'architecte d'intérieur Lionel Jadot présentera également son nouvel espace, dénommé Atelier Zaventem, qui réunira plus de 15 ateliers de designers ainsi qu'un espace d'exposition collective.

Un parcours Eco Design mettra en valeur l'innovation des designers dans la recherche de solutions plus durables. Nouveauté de cette édition, l'Eco Design sera mis en lumière dans le retail bruxellois, en collaboration avec hub.brussels. L'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise en profitera pour remettre son propre prix créé pour l'occasion. Le "Commerce Eco-Design Brussels - Award" récompensera le commerce ayant su décliner au mieux l'éco-design, thématique retenue pour l'édition 2018 de Design September.

Par ailleurs, le concours Brussels Commerce Design Awards encouragera encore cette année les collaborations entre commerçants et professionnels du design au sein de la Région bruxelloise.

Le parcours Arts&Crafts se focalisera lui pour cette édition sur le textile design. Une exposition collective sera présentée au BIP, situé rue Royale.

Un parcours "#Ik koop Design / #J'achète belge" proposera de plus les créations de designers dans de prestigieuses boutiques du centre-ville.

Des conférences seront aussi programmées à Flagey. Le designer Ross Lovegrove (Pays de Galles) y parlera de son travail visionnaire dès ce mercredi soir.

La 25e édition du Brussels Design Market, plus grand marché du vintage en Europe, aura pour invité d'honneur le céramiste bruxellois Georges Pelletier. Il se tiendra les 29 et 30 septembre sur le site de Tour & Taxis.