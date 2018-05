Sur la trace du Dutch Design

Commençons par l'évidence. L'éditeur néerlandais qui truste systématiquement tous les comptes-rendus, c'est Moooi, et son immanquable rendez-vous fixé, chaque année, dans le bouillonnant Design District de Tortona, et plus précisément au numéro 56 de la Via Savona, où a lieu sa traditionnelle présentation ; à coup sûr un régal pour les yeux. Pour cette édition 2018, la mise en scène n'a pas déçu, malgré une approche fonctionnelle : l'immense showroom était séparé en deux parties, chacune aménagée par un studio de design, Megan Grehl à gauche et Concrete à droite, avec, pour lier l'ensemble, un Musée des animaux éteints, étrange galerie où dodo, rhinocéros nain et poissons volants entrent en écho avec les dernières créations. Ça a l'air dingue ? Ça l'est. Le génie lewiscarrollien de Marcel Wanders y explose du sol aux murs, soit des nouveaux tapis aux papiers peints, en partenariat avec les Belges d'Arte. Le designer rayonna d'ailleurs jusque dans le centre-ville, avec sa prise de pouvoir chez Roche Bobois, dont la boutique fut envahie par ses fantasmagories, sur le thème Globe-Trotter.

