Trois bonnes raisons de vous rendre au Salon du design Collectible à Bruxelles

Le salon Collectible réunira les principales galeries et designers internationaux, à la pointe de la création, sélectionnés par un comité composé de quatre personnalités renommées dans le milieu du design : Jan Boelen, Tony Chambers, Maria Cristina Didero et Pascale Mussard. Il aura pour cadre les espaces du bâtiment Vanderborght, en plein centre de la capitale.

Une initiative féminine

Collectible est une initiative de Clélie Debehault et de Liv Vaisberg, actives depuis plus de dix ans au sein du milieu de l'art et du design.

Clélie Debehault est consultante en art et en design, à Paris et à Bruxelles. Elle a notamment assuré des fonctions de directrice à la galerie Vedovi à Bruxelles, ainsi que de directrice adjointe à la galerie Templon à Paris, et conseille aujourd'hui des entreprises du milieu de l'art et du design - des marques de luxe, des plates-formes en ligne, des galeries, des architectes et des designers -, dans le développement national et international de leurs activités.

Basée à Anvers, Liv Vaisberg est directrice artistique internationale, reconnue pour sa solide expérience des foires d'art ainsi que pour ses idées novatrices, qu'elle souhaite mettre au service de Collectible. Elle est l'initiatrice de Poppositions - foire d'art implantée à Bruxelles -, ancienne co- directrice d'Independent Brussels - pendant bruxellois de la foire d'art avant- gardiste de New York - et a fondé Complex à Bruxelles, un service de conciergerie sur mesure, adapté au monde de l'art et du design.

Trois bonnes raisons d'aller à Collectible

1. Unique en son genre

Se démarquant de l'offre traditionnelle des salons d'art contemporain et de design, Collectible assume une prise de position radicale : une immersion dans le design de collection du XXIe siècle.

Le salon réunit les principales galeries et designers internationaux actifs dans le domaine, mais également des institutions muséales et des magazines spécialisés. Tous disposent d'un stand où est présenté le meilleur de la création en design actuel, pièces uniques ou éditions très limitées.

2. Inédit et global

Collectible vise à dépoussiérer les codes traditionnels des foires de design en proposant notamment une intervention scénographique originale réalisée par l'artiste Richard Venlet. L'expérience se veut également globale, veut faire appel à tous les sens, notamment la vue, le goût et l'ouïe, par le biais de découvertes visuelles, bien sûr, mais également culinaires et sonores.

3. S'adresser à tous

Lieu de découverte, Collectible propose de découvrir la jeune création internationale, mais aussi de la rendre accessible à tous : collectionneurs d'art et de design, professionnels, directeurs d'institutions, consultants et, bien sûr, au grand public. Lequel devrait sans doute s'enthousiasmer pour les enjeux et les propositions novatrices des jeunes designers.

Plus d'infos sur www.collectible.design