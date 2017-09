Voici LA couleur de l'année 2018

Cela fait maintenant quinze ans que le Global Aesthetic Center d'AkzoNobel, l'entreprise mère de l'enseigne Levis, désigne LA teinte qui sera tendance pendant une année. Pour 2018, ils ont décidé de mettre à l'honneur un vieux rose aux nuances violettes connu sous l'appellation "Heart Wood".

Ce choix n'est pas dû au hasard. Tous les ans, une équipe composée de nombreux experts, comme des designers ou des architectes, réalise des recherches pour dégoter la prochaine tendance en matière de peinture. Ils sont venus à la conclusion que les futurs consommateurs voulaient que leurs lieux d'habitation se transforment en véritable " havre de paix ", dans lequel ils peuvent se réfugier et se réconforter. " À la maison, nous devons pouvoir couper le son, revenir à l'essentiel et recharger nos batteries. La couleur joue un rôle important dans la recherche d'un équilibre entre agitation et paix intérieure ", explique Heleen van Gent, directrice artistique au Global Aesthetic Center.

Une teinte chaleureuse

La couleur Heart Wood a divers avantages. Elle peut se décliner en différentes nuances et s'accorder avec d'autres tonalités, notamment celles présentes dans son groupe " Ambiance Trend ". Elle s'ajuste également à trois différents types de caractère, décrit par Heleen van Gent : " Il y a les personnes ouvertes d'esprit, les chaleureuses et les joyeuses, les légères." Une teinte donc idéale pour les personnes qui se retrouvent dans une de ces catégories et qui voudraient se laisser tenter par ce rosé qui " rappelle le toucher agréable du bois naturel". La collection complète autour de cette couleur sera disponible à partir du 1er octobre dans les magasins d'aménagement intérieur.

Charlotte Médot (stagiaire)