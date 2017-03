Dix produits surprenants et surtout efficaces pour nettoyer

1. Le coca

Nettoyez les cuvettes de toilettes sales en y versant du coca (en privilégiant les bords). Laissez reposer une heure et tirez la chasse.

2. Le citron

Frottez vos robinets et votre pommeau de douche avec un demi-citron ; il fait disparaître l'acide et les taches de calcaire. Certains utilisent une demi-tasse de jus de citron pour éclaircir leur linge blanc.

En outre, ce jus est très pratique pour éliminer les taches persistantes sur les planches à découper. Laissez reposez vingt minutes et absorbez-le jus restant avec une éponge.

L'écorce du citron est idéale pour enlever les résidus de café dans les vieilles tasses.

3. Les lingettes assouplissantes

Les lingettes assouplissantes sont polyvalentes. Non seulement, elles assouplissent votre linge, comme leur nom l'indique, mais elles éliminent l'électricité statique dans les cheveux, nettoient le calcaire qui entache les parois en verre de la douche et permettent même d'éliminer la poussière et la sciure.

4. Les filtres à café

Traces de doigts, poussière, projections... Vous ne voyez plus rien sur votre écran de télévision ou d'ordinateur? Frottez-le avec un filtre à café (propre) et vous retrouverez tout le bonheur d'une vue dégagée de toute saleté.





5. Le gros sel de mer

Nul doute que votre grand-mère utilisait du gros sel de mer pour nettoyer ses tuyauteries. Le gros sel reste pratique pour déboucher un écoulement bouché. En outre, le sel est parfait pour nettoyer de la ferraille ou pour ôter le sable de vos légumes. En outre, c'est un abrasif pratique.



6. L'huile pour bébé

L'huile pour bébé est très pratique pour laver les taches de peinture sur la peau. Elle convient aussi pour le maquillage et fait également briller le chrome.

7. La laque

Une tache de rouge à lèvres sur votre chemisier blanc immaculé (ou celle de votre amant)? Pulvérisez de la laque sur la tache, laissez reposer dix minutes et frottez doucement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide. Le reste se lave simplement à la machine.



8. La levure chimique

La levure chimique nettoie très bien l'argenterie mais est également souveraine contre les mauvaises odeurs. Mettez une boîte ouverte de levure chimique dans votre armoire à linge ou parsemez-en le tapis (avant de passer l'aspirateur) afin d'éliminer les mauvaises odeurs.



Et last but not least: si vos enfants barbouillent les murs peints, la levure chimique élimine le crayon, l'encre et la craie en un tournemain.



9. Les journaux

Si le Windex est une invention géniale, les peluches qui restent sur les fenêtres le sont beaucoup moins. Faites donc briller vos fenêtres avec un vieux journal, vous aurez beaucoup moins de résidus. En outre, les journaux absorbent très bien les odeurs. Mettez un journal dans le bac à légumes de votre réfrigérateur ou remplissez une vieille boîte à pain de journaux et l'odeur aura disparu.



10. Le dentifrice

Le dentifrice élimine les taches sur les sols en linoléum. Les autocollants ou restants de colle se nettoient très bien en sacrifiant le contenu d'un tube de Colgate.





KS/trad. CB