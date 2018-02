Ikea lance son magasin en ligne, avec livraison à domicile, une révolution pour beaucoup

Cette deuxième partie de la clientèle se rend aussi chez Ikea, parce que, évidemment, le géant suédois pense à tout et offre une réponse à bon nombre de besoins domestiques. Mais pour eux, c'est une tannée, tant le parcours labyrinthique et profusionnel est anxiogène. De l'offre pléthorique naît le désarroi, jusqu'à parfois conduire à l'inefficacité du déplacement... A ceux-là, Ikea offre depuis le 8 février, une alternative rassurante.

En effet, la marque de déco suédoise vient de lancer son magasin en ligne. Plus besoin de se déplacer pour choisir son nouveau canapé, sa vaisselle ou ses meubles de salle de bain. En quelques clics, c'est fait. Plus besoin de zone dans les méandres fléchés et entrepôts vertigineux.

Et pour couronner cette offre miraculeuse, la livraison à domicile de son plein panier de mobilier et accessoire est possible, au prix dérisoire de 4,99 euros. Ça c'est une nouvelle.

>>> www.ikea.be