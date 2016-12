Ikea se propose d'être la solution à tous vos problèmes domestiques relationnels

Le géant de l'ameublement et de la décoration se propose de résoudre vos soucis du quotidien grâce à ses produits, renommés et rassemblés sous la section Ikea Retail Therapy, soit autant d'objets et de meubles capables selon le suédois, de rétablir l'harmonie entre les membre d'une maisonnée. Votre mari ronfle? Pas de problème, optez pour ce lit d'appoint qui vous permettra de finir vos nuits dans le silence. Votre papa ne supporte pas les poins de chien? Heureusement, cette peluche fera illusion et recevra tout l'amour que vous destiniez au toutou de vos rêves en chair et en os.

Votre soeur est plus qu'envahisante? Offrez lui ce lit doté d'un coffre, qui lui permettra de stocker son bazar hors de votre vue.

Cette nouvelle campagne d'Ikea a été inspirée par les requêtes les plus sollicitées sur Google par les gens, reflets de leurs soucis et dilemmes quotidiens. Car contrairement à l'image véhiculée par ses catalogues, la vie domestique n'est pas forcément qu'harmonie et plaisir, elle peut être conflits et art d'y trouver des solutions. Une manière astucieuse pour la marque de prouver qu'elle reste en contact avec ses clients et leur problématiques quotidiennes, plus ou moins triviales, dont on se passerait bien mais qui sont pourtant bien incontournables.