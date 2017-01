Le boom du mobilier en ligne

Acheter un meuble en ligne, l'idée a longtemps paru incongrue, la faute à d'évidentes réticences quant à la qualité des produits ou aux contraintes logistiques. Deux marques souhaitant renforcer leur présence sur le marché belge se sont pourtant mis en tête de prouver que le secteur a de l'avenir : Made.com et La Redoute Intérieurs. Start-up britannique dont la devise "ni stock, ni intermédiaire" a permis les prix attractifs et le développement fulgurant, la première a tant confiance en ses articles qu'elle finit par ouvrir des magasins physiques à Londres, Amsterdam ou Paris - sans oublier le pop-up anversois, accessible un week-end par mois en 2017. Le site invite en outre ses consom'acteurs à jouer un rôle d'ambassadeur via sa plate-forme participative Unboxed.

De son côté, La Redoute Intérieurs dispose d'une offre séduisante, soutenue par des éditeurs et designers de renom, et peut compter à la fois sur son immense expérience et son imbattable service de livraison. Un magasin La Redoute a déjà ouvert à Paris, et il se chuchote qu'une boutique bruxelloise pourra voir le jour d'ici peu. On l'attend de pied ferme.