Milan retrouve ses meubles pour son rendez-vous annuel avec le design

Ce salon, qui en est à sa 57e édition, est devenu une référence au niveau mondial. Il accueille plus de 2.450 exposants - dont 22% d'entreprises étrangères - sur 200.000 m2. L'an dernier il avait attiré 300.000 visiteurs de 165 pays : designers, acheteurs, journalistes ou simples curieux.

A découvrir notamment cette année, en arpentant les halls tamisés de Rho Fiera, le canapé "Hot Dog" (avec saucisse et rondelle de concombre) de Studio Job pour Seletti, "Muriel" de Ferruccio Laviani, une magnifique réinterprétation du buffet italien d'avant-guerre chez Fratelli Boffi, la chaise en métal à trois pieds "Rock" de Marc Sadler ou encore le "Sir-pent" d'Andrea Stramigioli pour Adrenalina, un divan modulaire avec chargeur de portable intégré et plantes purifiant l'air.

Le Salon du Meuble est "notre vitrine dans le monde, Milan est un point de référence pour lancer des nouveaux produits", a expliqué à l'AFP le président de l'association de la filière italienne de l'ameublement (Federlegno Arredo), Emmanuele Orsini. "Le Salon n'a plus un mètre carré de disponible et nous avons des listes d'attente", a-t-il souligné.

Alors que le secteur a connu des années difficiles de 2007 à 2014 en raison de la crise économique, la filière est repartie et a atteint un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros en 2017, en hausse de plus de 2%.

Au total, "14,3 milliards ont été réalisés à l'export, qui a progressé de 3,1%", a noté M. Orsini. L'Italie est le troisième exportateur mondial en terme d'ameublement, derrière la Chine et l'Allemagne. "La France est notre premier marché à l'étranger, avec 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an passé (+5,4%), suivie de l'Allemagne, des Etats-Unis et du Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Les ventes vers la Chine ont bondi de 36,5% en 2017, à 518 millions d'euros, a encore relevé M. Orsini. La filière y vise des ventes de 700 à 800 millions d'ici deux ans.

Selon M. Orsini, c'est "la recherche méticuleuse du détail" qui différencie le design et l'ameublement italien et les aide à s'imposer dans le monde.

Réservé aux professionnels pendant la semaine, le salon sera ouvert au grand public samedi et dimanche. Mais le rendez-vous a aussi son versant "off" : quelque 1.350 événements sont organisés cette semaine à travers la ville dans le cadre du "Fuori salone" (le Hors salon), avec expositions, portes ouvertes, happenings et soirées festives autour du design ou de la mode.