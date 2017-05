Outdoor : Le succès des meubles d'extérieur à l'épreuve du temps

Désormais, les meubles d'extérieur ressemblent à s'y méprendre à du mobilier intérieur. Rien de nouveau, mais cette tendance devient toujours plus populaire. En hiver, le jardin est perçu comme moins maussade et pluvieux. Maintenant, tout le monde veut y être actif toute l'année et faire un effort pour l'entretenir et le rendre vivant.