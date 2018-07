Pour fêter ses 75 ans, Ikea vous offre un voyage dans le temps à travers des rééditions iconiques

La petite histoire dit que, "le 28 juillet 1943, il y a exactement 75 ans, Ingvar Kamprad créait IKEA sur la table de cuisine de son oncle." Septant-cinq ans jour pour jour plus tard, ce fondateur n'est plus, mais son empreinte est indélébile. En effet, en septante-cinq ans, Ikea a conquis et continue de conquérir nos intérieurs, à force de petits prix, de meubles et autres systèmes ingénieux et de coéditions avec de fameux designers. Pour résumer, septante-cinq ans à rendre le design démocratique, avec ses bons côtés et ses mauvais, puisque ses best-sellers (Billy, Expedit et consorts) sont devenus des classiques qu'on croise dans toutes les maisons, même celle des habitants les plus attachés à leur singularité. C'est un fait : le modèle Ikea est un succès qui ne se dément pas.

Pour fêter cette réussite, l'enseigne suédoise réédite les pièces iconiques de trois décennies successives. D'abord les années 50-60, au bois sombre, au look sobre. Puis les années 70-80, beaucoup plus flashy et ludiques et enfin les 90-2000, où la pureté des lignes et des teintes propres au design scandinave règne.

Cette compilation de réédition vintage a été baptisée GRATULERA, et rassemblera donc les produits phares datant de trois périodes différentes : les années 1950-1960, 1970-1980 et 1990-2000. Elle sera disponible en magasin entre août et décembre 2018.

Pour marquer la date, le 28 juillet prochain, les clients et visiteurs se verront offrir une petite douceur, à savoir leur fameux Bakelse Prinsess, disponibles aussi dans les rayons de ses magasins. Et le premier week-end de septembre (du 7 au 9 septembre) tous les magasins IKEA de Belgique seront aussi à la fête. Pour savoir sous quelle forme, il suffit de consulter le programme sur les pages web de votre magasin.