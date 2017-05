Six nuances de Fendi

Au-delà du simple exercice de variation sur les codes de la maison, la division home de la célèbre griffe italienne entend célébrer son héritage au moyen d'un nouveau chapitre, elle qui fêtera cette année ses trois décennies d'existence.

Le point d'orgue de cette ligne estivale sera présenté lors de la Design Week de Milan, et il s'agit d'une version exclusive du sofa Palmer de Toan Nguyen : rebaptisé Six Shades of Palmer, ce canapé d'angle aux proportions généreuses affiche un dégradé des six tons sur chacun de ses éléments, passant de l'hortensia sombre au vieux rose.

Il sera exhibé dans le nouveau flagship store de la marque, au numéro 3 de la prestigieuse Via Montenapoleone.