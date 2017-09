Une Belge invente un textile à base de coquilles d'oeuf

Ce matériau, qui allie écologie et innovation, avait déjà été remarqué lors de l'exposition universelle de Milan en 2015. L'octroi d'une bourse à l'innovation par la Région wallonne a permis de le développer. Son textile "Eggshell" est aujourd'hui utilisé en décoration pour réaliser des tapisseries, des panneaux tendus sur cadre ainsi que de petits meubles (poufs et bancs) textiles. Il sera présenté le 8 septembre au salon "Maison & Objet" de Paris.

Le textile, qui se laisse coudre sans se déchirer, a été sélectionné dans la section "Inspiration" de ce salon international destiné aux professionnels de la décoration.

L'Eggshell permet des variations de couleurs et des effets esthétiques uniques, tout en offrant des qualités isolantes et ignifuges. Geneviève Levivier l'a conçu avec son mari, l'ingénieur chimiste Pierre-Yves Herzé. Après la présentation d'une robe prototype à l'exposition universelle de Milan, une bourse de 12.500 euros de la Région wallonne a permis d'affiner le développement du matériau.

Le salon "Maison et Objet" de Paris constituera un test commercial pour l'atelier A+Z Design, qui veut collaborer avec des décorateurs pour utiliser l'Eggshell dans des projets sur mesure. "Eggshell est un matériau eco-friendly qui allie poésie et innovation technologique. Cette matière s'inscrit en outre dans une démarche d'économie circulaire en cycle court, et de recyclage de déchets de l'agro-alimentaire", indique Geneviève Levivier.