10 choses essentielles à savoir et à faire pour bien choisir ses soutiens-gorge

S'il représente un moment de joie pour certaines femmes, se mettre en quête d'un soutien-gorge adapté peut-être la croix et la bannière pour certaines autres, et s'avérer un échec si on passe à côté de l'essentiel. Etat d'esprit, taille, forme, qualité, nous avons donc posé quelques questions aux spécialistes, à savoir Evi Verstraeten, chargée du marketing de la marque Triumph, leader sur le marché européen, et à Fatima, vendeuse aguerrie du corner de la marque dans les grands magasins Inno de la capitale. Voici leurs conseils pour être au mieux dans son soutien-gorge.

1 - Avoir le temps

Ce conseil pourrait sembler évident, or il est pourtant trop souvent négligé: parole de vendeuse, avoir le temps suffisant devant soi est essentiel pour faire le bon choix. La précipitation est mauvaise conseillère, aussi en matière de lingerie.

2 - Ecouter les paroles des vendeuses, expertes en la matière

Même si leurs conseils vont à l'encontre de ce que vous imaginiez sur votre future acquisition, les vendeuses sont des expertes et écouter cette expertise est essentiel pour faire le meilleur choix. Celui que vous ne regretterez pas. Elles ont en plus de vous, et le recul et l'expérience. Rappelez-vous que trois clientes sur quatre ne connaissent même pas leur taille.

3 - Déterminer ses besoins

Vous cherchez un soutien-gorge pour porter une robe dos nu lors d'une réception, faire une présentation au travail, aller courir, ne rien faire de spécial si ce n'est être à l'aise au quotidien ? L'usage que vous ferez de votre futur soutien-gorge est déterminant, car il va devoir répondre à des besoins très précis : si vos épaules et votre dos sont visibles, il vous faudra des bretelles amovibles, si tous les regards de vos collaborateurs vont être braqués sur vous, mieux vaut que vous soyez parfaitement à l'aise avec votre poitrine, si vous allez courir, vos seins vont demander un maintien impeccable pour que l'effet de la course ne soit pas dévastateur. A chaque moment de la vie correspond un type de soutien -gorge.

3 - Bien l'attacher

Au moment de l'essayage, le modèle doit être fait pour être accroché sur le premier cran. Avec le temps, il se détendra et devra être accroché avec les agrafes successives, pour compenser la détente du tissu. Il faut donc que cela soit possible.

4 - Regarder les bons détails

Le saviez-vous : il faut 65 pièces pour composer un soutien-gorge basique, c'est dire si c'est une ingénierie de précision. L'une d'elles est un marqueur important. Les professionnels l'appelle Eyes & Hook, cette pièce entre votre peau et l'agrafe de votre soutien-gorge est une partie déterminante pour jauger de la qualité de votre soutien-gorge : épaisse et bien finie, elle synonyme de qualité. Bon à savoir.

5 - Ecouter votre sensibilité

Si vous êtes sensibles aux armatures, le magic wire est une armature en silicone ronde et plus souple, donc moins gênante. Idéale notamment pour les femmes enceintes.

7 - Changer de silhouette ?

Tout comme il existe des modèles permettant d'afficher une poitrine plus charnue, les modèles appelés minimizer permettent de diminuer la taille de la poitrine, ou plus précisément la perception de la taille de la poitrine. Comment ? Il soutient tout en aplatissant légèrement les seins, donnant ainsi l'impression d'une poitrine d'une taille plus menue. Choisissez donc du 95 D si le 95 D est votre taille habituelle, mais vous donnerez l'impression d'arborer un 95 C.

8 - Date d'expiration

Selon les professionnels, un soutien-gorge porté en moyenne deux fois par semaine, perd de son soutien au bout de six moins. Et doit être impérativement renouvelé au bout d'un an et demi, où il peut être considéré comme hors service.

9 - Constituer une garde-robe "soutiens-gorge" idéale

Pour être parée à toutes les situations de la vie, en termes de soutien-gorge en tout cas, il est indispensable d'avoir dans sa garde-robe: les basiques, soit un modèle blanc, un modèle noir, un couleur chair, mais aussi un soutien-gorge lisse, et un soutien-gorge de sport.

10 - Bien choisir son moment

Pour bien choisir, il faut aussi prendre en considération le moment du cycle où l'on vient essayer. La femme est sujette à des variations hormonales, qui peuvent avoir des conséquences sur la taille de la poitrine. Des changements de volume dont il faut tenir compte pour ne pas se retrouver avec un soutien-gorge trop ample 20 jours sur 30.

Bon à savoir Au moment du lavage : toujours accrocher le soutien-gorge pour que justement il ne s'accroche à rien. Et ne jamais le mettre au sèche-linge.