5 conseils "soldes" vraiment utiles

Vous en avez sûrement assez de lire partout que les soldes servent à "investir dans les classiques intemporels chers ". Et en effet, qui sommes-nous pour vous dire de laisser pendre ce caban orange à col en fourrure violet? C'est pourquoi voici cinq conseils vraiment utiles pour survivre aux soldes :

1. Connaissez votre taille. Si vous connaissez votre taille, vous n'aurez pas à faire la queue pour des basiques tels qu'un t-shirt uni ou une série de slips vendus par six.

2. Portez des vêtements adaptés. Un bon soldat se prépare quand il va à la guerre. Adaptez donc vous aussi votre tenue à l'activité du jour.

- Un jour de soldes, et pour une fois, les leggings peuvent passer pour un pantalon. Portez un t-shirt et une longue veste par-dessus afin de pouvoir essayer les articles dans la boutique et éviter les queues aux cabines d'essayage. Attention : tous les magasins n'apprécient pas les clientes qui accaparent les miroirs. Vérifiez donc toujours si c'est toléré et remettez les pièces soigneusement à leur place.

- Ne portez pas de vêtements que vous ne mettez jamais. Si vous portez rarement un soutien-gorge push-up, ne le faites pas aujourd'hui non plus ou vous aurez une image déformée de ce que vous essayez.

- Enfilez des chaussures faciles à enlever et à remettre, qui vous permettent de marcher toute la journée et avec lesquelles vous n'aurez pas trop chaud.

- Ne traînez pas d'énorme sac à main. Non seulement il vous rendra moins agile pour choper la pièce de vos rêves mais en plus les soldes sont la période rêvée des pickpockets.

3. A emporter: argent, bouteille d'eau, une amie critique et vos cartes de réduction. Tous les magasins n'accordent pas leur réductions-fidélités pendant les soldes, mais ça vaut le coup d'essayer.

4. Téléchargez une application de gestion de budget sur votre smartphone. Plusieurs petits pulls à 60% peuvent se révéler chers. Choisissez une app pas trop compliquée et introduisez le montant chaque fois que vous vous laissez tenter par un achat.

Vérifiez pendant votre pause-midi combien vous avez déjà dépensé - l'application fait les calculs pour vous - et vous n'aurez pas de mauvaise surprise à la fin du mois.



5. Osez-vous montrer assertive. Un petit pull blanc à 30% taché de fond de teint? Une veste à la moitié du prix dont il manque un bouton ? Il n'y a rien d'honteux à demander une réduction supplémentaire et ça ne coûte rien. Mais ne continuez pas à casser les oreilles à la vendeuse si elle vous refuse la réduction supplémentaire : il y a certainement une file d'impatients derrière vous.



KS/Trad. CB