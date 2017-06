Bouger stylé avec Chanel

Un ballon de basket, un tapis de yoga, une raquette de tennis ou un set de pétanque griffés Chanel ? Rien d'étonnant, en réalité, puisque Mademoiselle fut la première créatrice à associer sport et prêt-à-porter.

A la fois cavalière, golfeuse, skieuse, pêcheuse et adepte de la voile, elle était plutôt bien placée pour se montrer sensible à l'influence de l'activité physique sur la mode. Ses créations tout en simplicité étaient assez confortables que pour permettre les mouvements.

Après l'immense succès de ses tenues athlétiques, un atelier dédié au sport fut d'ailleurs inauguré, en 1921, à la rue Cambon. On y trouvait des manteaux, des jupes de tennis, des ensembles souples et des pulls de golf. En tant que première cliente et grande sportive, Coco savait comment adopter dans ses vêtements les critères exigeants auxquels doivent satisfaire les équipements sportifs.

Karl Lagerfeld, directeur artistique de la marque au double C, veille aujourd'hui à cet héritage en intégrant dans ses collections des articles raccord avec la tendance athleisure, histoire de pratiquer l'équitation, le golf, le tennis, la pêche, le ski, le surf, le badminton, le cyclisme, la course à pied et même la boxe, avec une classe folle.

K.H.