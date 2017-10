Dans les coulisses du Master Accessoires, à La Cambre

Il y a dans l'air chaud de ce matin de juin quelque chose qui tremble, qui ressemble, entre autres, au stress, période d'examens oblige. Les passants un peu regardants auront remarqué le petit attroupement nerveux devant le 427 de l'avenue Louise, à Bruxelles, un rez-de-chaussée vitré d'un bâtiment de treize étages qui accueille les étudiants de L'Ecole nationale supérieure des arts visuels de La Cambre. Ils sont huit, Master 1 et 2 confondus, à présenter aujourd'hui leurs travaux devant un jury interne et externe, composé de la directrice de l'école, de professeurs venus d'autres options, Design, Stylisme, Textile Design, et de pros qui apportent un regard différent - galeriste, curatrice, designers, directrice de musée. Si la tension est palpable, c'est qu'ils s'apprêtent à exposer leur cheminement, l'aboutissement d'une année intense passée à se définir, se chercher, se trouver espère-t-on, tenter de répondre aux consignes ou les contourner, parfois. C'est la première cuvée d'un Master Accessoires qui a connu ses prémices il y a six ans déjà, sous la forme d'un " cours artistique de soutien à l'option " - dites CASO - qui avait posé les bases pédagogiques de cette formation dorénavant effective. En deux années scolaires, stages compris, les aspirants se confrontent à l'objet " porté et non porté " - la précision est de taille et signée Didier Vervaeren, responsable de l'option. " L'accessoire n'est pas seulement lié au prêt-à-porter ni même à l'univers de la mode stricto sensu. Si sa vocation finale est d'être uti...