Des noeuds pap' en rotin, une idée formidable

Créateur autodidacte arrivé en Belgique en 2015, cuisinier à la ville et artiste à ses heures, Rasco Jugarap s'est fait une spécialité des sculptures en fil de fer, qu'il est déjà parvenu à vendre à différentes galeries, bureaux ou maisons privées des deux côtés de l'Atlantique. Un jour qu'il s'affairait dans son atelier, cette fois en train de réaliser un noeud papillon, il réfléchit à d'autres orientations donner à son activité artistique, tandis que la radio diffuse la chanson Avé Cesaria, hommage de Stromae à la Diva aux pieds nus. Sur les couplets chaloupés de notre Paul Van Haver national, Racso rêvasse à ses origines insulaires, son esprit s'envole du Cap Vert à ses Philippines natales, et leur végétation luxuriante. Soudain lui vient une vision : celle d'un noeud papillon en rotin ; renseignement pris, personne d'autre n'en produit. Racso décide de creuser l'idée, et échafaude un projet aux antipodes de la fast fashion - l'une des plus grandes sources de pollution mondiale, tient-il à rappeler. Matériau particulièrement durable, son rotin sera un mélange de nouvelles fibres et de chutes récupérées, tissé au Viêt Nam dans un atelier exclusivement composée de femmes de plus de 50 ans, avant d'être expédiés à Bruxelles, où une couturière assure l'assemblage avec une boucle de tissus.

" Mettre au point un produit attirant et durable est déjà un sentiment génial, confie Racso, mais procurer un moyen de subsistance aux artisans locaux, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Nous souhaitons soutenir les pays en développement, à commencer par ceux d'Asie du Sud-Est, en créant des emplois qui feront la promotion des talents et savoir-faires locaux. Le bien-être de nos artisans, assuré par des conditions de travail qui refusent toute pratique non-éthique, est la meilleure garantie que nos noeuds soient fabriqués avec une petite touche spéciale. "

Chaque exemplaire est donc soigneusement réalisé à la main, d'où le prix de précommande autour de 35 euros ; si toutefois le projet aboutit. Il reste une douzaine de jours à Racso pour financer son crowdfunding avec succès, et il aura besoin de pas mal de soutien pour atteindre son objectif de 30.000 dollars -mais se réserve la possibilité de relancer une campagne en cas d'échec. Si son idée vous emballe, rendez-vous sur sa page Kickstarter.

Et Stromae dans tout ça ? A-t-il validé l'initiative ? Racso n'en a aucune idée, mais il compte bien envoyer l'un de ses modèles au Maestro, ne fût-ce que pour le remercier de l'avoir tant inspiré.