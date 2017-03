Des sacs à main 100 % Grand-Place

Ce vendredi 24 mars, l'atelier L'Ouvroir mettra en vente 480 sacs créés à partir des bâches utilisées lors de la rénovation de la Grand-Place de Bruxelles. Chaque pièce unique et originale a pu voir le jour grâce au projet " Handymade in Brussels ", qui allie design et engagement social.