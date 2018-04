Jake Gyllenhaal rêve de voler dans la nouvelle campagne de Cartier

La campagne marche dans les traces du pionnier brésilien de l'aviation Alberto Santos-Dumont, ami de Louis Cartier et inspirateur en 1904, de la première véritable montre-bracelet.

"Je souhaitais créer un monde de fantaisie à la Fellini pour raconter cette histoire passionnante à travers les yeux de Cartier," raconte le réalisateur britannique Seb Edwards. "J'ai essayé de capter l'esprit d'Alberto Santos-Dumont, et son obsession de voler, de la vitesse et du danger. J'ai tenté de me représenter ses rêves, et pour cela, j'ai créé une série d'images sauvages, une fantaisie abstraite."

C'est seulement la deuxième fois que Jake Gyllenhaal se laisse tenter par un rôle d'égérie. La première étant pour Calvin Klein en 2017.

Il y a longtemps que Cartier fait appel aux stars du cinéma, mais généralement elle les engage de manière informelle. L'année dernière, la marque a ainsi fait appel à la réalisatrice Sofia Coppola pour la campagne de la montre bijou Panthère.