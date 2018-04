Mary Katrantzou et Swarovski collaborent pour lancer une nouvelle collection de bijoux

Mary Katrantzou et Swarovski, c'est une histoire d'amour qui dure depuis sa deuxième collection présentée à Londres en février 2009. "J'avais approché cette maison parce que je savais qu'elle soutenait les jeunes qui sortaient de l'école. C'est fantastique d'avoir un partenaire avec qui construire à long terme, qui peut vous aider à voir clair. Et puis mon travail est en rapport avec l'opulence et un certain maximalisme, et quand on travaille l'ennoblissement, il n'y a rien de mieux que ces cristaux, leur brillance est incroyable", raconte la trentenaire.

Aujourd'hui, elle va un pas plus loin, signant une collection de bijoux qui "colle" parfaitement avec sa collection printemps-été. "C'était une coïncidence heureuse, les bijoux ont inspiré les recherches pour le show." Un peu de nostalgie, beaucoup de ravissement. Des formes archétypales, cube, sphère, triangle, aux couleurs lavées de l'arc-en-ciel que l'on peut combiner "de manière très ludique". Mary Katrantzou se réjouit, c'est un tel succès que la deuxième collection verra bientôt le jour dans une palette plus vive. C'est sûr, son automne-hiver prochain aura lui aussi quelques accents swarovskiens.