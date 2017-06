Pourquoi aime-t-on les chaussures moches ?

Aujourd'hui, sur les podiums, tout est permis. Loin du culte d'une beauté stéréotypée, les créateurs refusent les compromis et explorent les chemins de traverse. " C'est moche, et c'est pour ça qu'on aime ", se plaît à répéter Demna Gvasalia, dont les souliers Vetements, conçus avec Manolo Blahnik et vendus en exclusivité sur Net-a-Porter, sont parfois difficiles à imaginer sur quelqu'un d'autre que Rihanna...

...