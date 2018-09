Solange Thierry-De Saint Rapt, l'audacieuse collectionneuse

" J'ai d'abord collectionné des oeuvres de petites dimensions. J'ai fait des erreurs au début, elles étaient parfois précaires dans la durée. Puis, j'ai pris de l'assurance, les choisissant de plus en plus grosses. Je ne collectionne que les bijoux que je porte, même si ce n'est qu'une ou deux fois. Et je m'en fiche un peu de ce que les gens pensent - si on trouve que je suis cinglée, ce n'est pas grave, ce qui m'amuse, c'est de les collectionner et de le...