Androgynie et discrétion chez Victoria Beckham, à l'aube du 10e anniversaire de sa marque

Les couleurs étaient sobres, beaucoup de vert kaki, de marron et de noir, la taille marquée d'une large ceinture, les épaules soulignées, avec parfois une superposition de couches ostentatoire.

Longs manteaux de laine, ample parka noire, ensembles veste-pantalon, un peu de motif léopard et quelques robes tombant en-dessous du genou. L'ensemble présenté devant quelque 80 personnes, dans un bel hôtel particulier du quartier de l'Upper East Side, donnait une impression de femmes fortes et déterminées.

"Je voulais que cette présentation soit une célébration discrète du chemin parcouru depuis nos premières présentations à New York" il y a 10 ans, a souligné Victoria Beckham, 43 ans, dans ses notes de collection.

Au premier rang figuraient son mari et superstar David Beckham, dont le club de football de Miami doit bientôt rejoindre le Championnat nord-américain (Major League Soccer), et trois de leurs quatre enfants: Harper, Romeo et Cruz.

Alors que les rumeurs ont enflé ces derniers jours sur une possible nouvelle tournée des Spice Girls, l'ex-"Posh" a démenti samedi au magazine Vogue qu'un tel projet soit dans les cartons.

Elle avait elle-même alimenté ces rumeurs en mettant en ligne des photos des quatre "filles de l'espace" réunies à Londres le 2 février. Après ces retrouvailles, celles qui formèrent l'un des groupes féminins les plus suivis de l'histoire, avaient déclaré que le moment semblait "propice pour explorer ensemble de nouvelles opportunités".

"Je ne vais pas faire de tournée, les filles ne vont pas faire de tournée", a cependant assuré Victoria Beckham à Vogue. Créatrice de mode, a-t-elle insisté, "c'est ce que je fais maintenant".