Anna Wintour restera la grande papesse de la mode chez Vogue

L'annonce met fin à des mois de rumeurs, qui laissaient entendre que la Britannique de 68 ans quitterait le groupe après le bouclage de la sacro-sainte édition de septembre de Vogue.

Mais dans un message publié mardi sur son compte Twitter, Bob Sauerberg a expliqué qu'Anna Wintour avait "accepté de travailler avec (lui) indéfiniment" dans les fonctions qui sont déjà les siennes actuellement. "Anna Wintour est une leader incroyablement talentueuse et créative dont l'influence ne peut être mesurée", a écrit le patron de Condé Nast. "Elle est partie intégrante de la transformation de notre entreprise."

Statement from Bob Sauerberg, CEO, Condé Nast: "Anna Wintour is an incredibly talented and creative leader whose influence is beyond measure. She is integral to the future of our company's transformation and has agreed to work with me indefinitely..." 1/2