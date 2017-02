Automne-hiver 17-18: Objectif des marques, rajeunir leur image

En caricaturant un brin, on pourrait presque parler d'effet " The Kooples ", du nom de la griffe française ayant bâti son image sur ses mises en scène de couples au look soigneusement assorti. Cette saison, plus d'une dizaine de marques ont fait le pari du défilé " coed " - diminutif du mot anglais coeducational désignant là-bas les écoles mixtes... - en montrant conjointement leurs collections Homme et Femme.

