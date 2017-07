Awol Erizku, l'homme derrière la photo de Beyoncé

Awol Erizku est né il y a 29 ans en Éthiopie, a grandi dans le Bronx, mais vit aujourd'hui à Los Angeles. Lorsqu'il était jeune, il n'ambitionnait absolument pas de devenir un artiste. "Les cours d'histoire de l'art étaient toujours un grand moment d'ennui", dit-il dans une interview au New York Times. "J'ai compris que ça venait du fait qu'on n'y voyait que des corps blancs. Lorsqu'on a dû analyser la jeune fille à la perle de Vermeer, j'ai eu comme un déclic. A ce moment je me suis dit que je voulais créer des oeuvres avec des personnes qui me ressemblaient plus à moi-même, à mes soeurs ou encore ma grand-mère. Et que ces oeuvres pourraient rentrer dans l'histoire de l'art."

...