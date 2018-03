Burberry choisit Riccardo Tisci, ex-Givenchy, pour remplacer Christopher Bailey

Riccardo Tisci, 43 ans, dont la nomination prendra effet le 12 mars, dirigera toutes les collections Burberry, avec un premier défilé sous sa coupe prévu en septembre, a précisé Burberry dans un communiqué.

Le styliste ami des stars fut de 2005 à 2017 le directeur artistique de Givenchy où il a été remplacé par la Britannique Clare Waight Keller. Ce diplômé de l'école londonienne de mode Central Saint Martins avait revivifié la maison de couture française et a aussi collaboré sur une collection de la marque de sport Nike.

Marco Gobbetti, le directeur général de Burberry, a salué l'arrivée d'"un des stylistes les plus talentueux de notre temps". "Ses conceptions ont une élégance contemporaine et son talent mêlant streetwear et haute couture est très pertinent pour le consommateur de luxe actuel. La vision créative de Riccardo renforcera notre ambition pour Burberry et positionnera la marque fermement dans le luxe", a-t-il ajouté dans le communiqué.

Riccardo Tisci a dit avoir "un énorme respect pour l'héritage britannique de Burberry et son attrait mondial" et être "très excité par le potentiel qu'offre cette marque exceptionnelle".

Christopher Bailey, 46 ans, avait présenté mi-février sa toute dernière collection pour la marque au tartan, dont il avait contribué ces dernières années à rajeunir l'image, en explorant de nouvelles matières et palettes de couleurs et en réinventant le trench-coat, emblème de Burberry.