Cannes jour 11: Une cérémonie de clôture riche en émotions (en images)

Depuis dimanche soir, on connaît enfin le palmarès du 70e festival de Cannes. À la surprise générale, c'est la comédie suédoise grinçante "The Square" qui remporte la Palme d'or. Le film français "120 Battements par minute" repart avec le Prix du Jury et Joaquin Phoenix et Diane Kruger décrochent les prix d'interprétation. Retour en images sur une soirée riche en émotions.