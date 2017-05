Cannes jour 3: Rihanna envoûte le public de Cannes

Robe bustier immaculée, parée d'énormes émeraudes et tous tatouages dehors, la chanteuse et actrice Rihanna a fait sensation sur le tapis rouge pour la projection officielle de "Okja", le nouvel héros de Netflix. Le film raconte l'histoire d'un immense et adorable cochon génétiquement modifié, meilleur ami d'une jeune fille. (AFP)