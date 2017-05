Cannes jour 5: La robe fendue de Laetitia Casta

Ce dimanche Noah Baumbach a présenté The Meyerowitz Stories et Michel Hazanavicius son Redoutable. Sur la tapis rouge des stars et encore des stars: Louis Garrel, Laetitia Casta et Charlotte Gainsbourg. Mais aussi Dustin Hoffman, Ben Stiller, Adam Sandler, Emma Thompson, Nicole Kidman et Elle Fanning.